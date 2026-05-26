Німеччина

Турок провів у складі "джмелів" останні чотири сезони.

Дортмундська Боруссія на своєму офіційному сайті оголосила про відхід півзахисника Саліха Озджана.

У 28-річного турка закінчився контракт і сторони вирішили його не продовжувати.

Озджан виступав у складі "джмелів" з літа 2022 року. На його рахунку 96 матчів та дві гольові передачі.

У нинішньому сезоні Саліх відіграв 12 матчів, у яких провів на полі лише 74 хвилини.

За підсумками сезону Боруссія Д посіла друге місце у німецькій Бундеслізі.