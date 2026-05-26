Минулого літа перехід зірвався в останній момент, проте зараз 22-річний вінгер Манчестер Сіті відкритий до зміни клубу.

Лондонський Тоттенгем відновив переговори щодо підписання вінгера Манчестер Сіті Савіньйо під час найближчого літнього трансферного вікна. Про це повідомляє авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Історія інтересу шпор до бразильця тягнеться ще з минулого року. Тоді клуби вже успішно домовилися про перехід гравця, однак угода несподівано зірвалася — керівництво Манчестер Сіті в останній момент вирішило не відпускати футболіста.

Зараз ситуація виглядає більш сприятливою для лондонців, адже сам Савіньйо відкритий до потенційного переходу. Втім, Тоттенгему варто діяти рішуче: за розвитком подій навколо бразильського таланта також уважно стежить Ньюкасл.

Савіньо приєднався до містян у липні 2024 року з французького Труа за 25 мільйонів євро. Поточний контракт діє до 30 червня 2031 року. За оцінкою порталу Transfermarkt, наразі гравець коштує 40 мільйонів євро. У нинішній кампанії 22-річний футболіст взяв участь у 36 матчах за клуб, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та 2 результативними передачами.