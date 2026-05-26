Колишній спортивний керівник туринців може допомогти воротарю перейти до Аталанти.

Мікеле Ді Грегоріо може залишити Ювентус після лише одного сезону в клубі. Як повідомляє La Stampa, туринці готові продати голкіпера приблизно за 15 мільйонів євро та вже шукають потенційних покупців.

Одним із варіантів для продовження кар’єри воротаря називають Аталанту. У переході зацікавлений Крістіано Джунтолі, який раніше працював у структурі Ювентуса та саме він свого часу рекомендував підписати Ді Грегоріо.

Очікується, що цього літа основний воротар бергамасків Марко Карнесеккі може змінити клуб, а Ді Грегоріо розглядається як головний кандидат на заміну.

29-річний голкіпер виступає за Ювентус із 2024 року. У сезоні-2025/26 він провів 37 матчів, пропустив 36 м’ячів і 17 разів залишив свої ворота недоторканими.

Контракт воротаря з туринським клубом чинний до літа 2029 року, а Transfermarkt оцінює його вартість у 14 мільйонів євро.