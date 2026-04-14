Англія

Після трьох успішних років на чолі команди 43-річний іспанський фахівець вирішив не продовжувати контракт.

Борнмут офіційно підтвердив, що головний тренер Андоні Іраола покине клуб після завершення сезону 2025/26. Попри всі зусилля керівництва втримати іспанця та місяці переговорів, фахівець вирішив, що настав час для нового виклику. Про своє рішення Іраола повідомив гравців після тренування у вівторок.

"Це була велика честь тренувати Борнмут, і я пишаюся тим, чого ми досягли разом. Я відчуваю, що зараз правильний момент, щоб піти, але я назавжди збережу фантастичні спогади про цей клуб", — заявив тренер.

Іраола очолив команду в червні 2023 року, замінивши Гарі О'Ніла. За три сезони він повністю трансформував стиль гри вишень, перетворивши їх на агресивну команду з високим пресингом, за якою було неймовірно цікаво спостерігати.

Під його керівництвом клуб досяг свого рекордного показника у 56 очок у сезоні 2024/25 та фінішував на дев'ятій сходинці в АПЛ.

Відхід іспанця автоматично активізував радари топових клубів. Найбільш очевидним варіантом для продовження кар'єри виглядає його рідний Атлетік (Більбао), де Іраола провів понад 500 матчів як гравець і куди він завжди мріяв повернутися. Там саме шукають заміну Ернесто Вальверде.

Проте британські ЗМІ також повідомляють про серйозний інтерес до тренера з боку інших команд англійської Прем'єр-ліги. Раніше його ім'я пов'язували з Крістал Пелас (через відхід Олівера Гласнера) та навіть Челсі й Манчестер Юнайтед.

Керівництво Борнмута на чолі з головою Біллом Фоулі вже працює над пошуком нового керманича, адже клубу потрібна ясність перед стартом літнього трансферного вікна. Серед головних претендентів на вакантну посаду британська преса виділяє творця успіху Іпсвіча Кірана Маккенну, а також колишнього наставника дортмундської Боруссії та РБ Лейпциг Марко Розе.

Разом з Іраолою тренерський штаб вишень покине і його незмінний помічник з фізпідготовки Пабло де ла Торре.