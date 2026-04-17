Підопічні Фабрегаса вже місяць не знають смак перемог

Комо не зміг оговтатися після болючої поразки від Інтера та поступився Сассуоло (1:2)

Нероверді взяли реванш у ларіанців за минулорічну поразку (0:2). Початок матчу був рівним, обидва колективи мали можливості відзначитися, проте голи прийшли під завісу першої 45-хвилинки.

Підопічні Гроссо відкрили рахунок після швидкої контратаки. Лорʼєнте зберіг мʼяч після кутового біля власних воріт, обіграв двох суперників та віддав уперед на Нзолу. Ангольський нападник протягнув м'яч вперед та скинув на Вольпато. 7-й номер в один дотик майстерно перекинув воротаря.

Згодом господарі подвоїли перевагу в рахунку. Лорʼєнте вивів віч-на-віч Нзолу, і форвард впевнено реалізував свій момент, пробивши у ближній кут.

Підопічні Фабрегаса на останній хвилині доданого часу встигли відіграти один мʼяч. Головна зірка команди, Пас, головою замкнув подачу від Смолича. Другий тайм був повністю за гостями, але бодай відновити паритет не вдалося.

У підсумку Комо знову зазнає поразки, залишаючись на 5-му місці та маючи у своєму активі 58 очок. Головні конкуренти, Ювентус та Рома, мають гарну можливість поставити хрест на лігочемпіонівській мрії амбітної команди.

Сассуоло — Комо 2:1

Голи: Вольпато 42, Нзола 44 — Пас 45+1