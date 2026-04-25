Хосеп Гвардіола хотів зіграти півфінал на Вемблі із значною ротацією, але "святі" зробили заключні хвилини незабутніми.
Манчестер Сіті — Саутгемптон
25 квітня 2026, 21:20
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Сіті — Саутгемптон 2:1
Голи: Доку, 83, Гонсалес, 87 — Азаз, 79
Манчестер Сіті: Траффорд — Нунес, Стоунз, Аке, Аїт-Нурі (О'Райлі, 71) — Гонсалес, Ковачич (Савіо, 58) — Шеркі, Рейндерс (Сілва, 86), Фоден (Доку, 58) — Мармуш (Голанд, 71).
Саутгемптон: Перец — Брі (Едозі, 89), Гарвуд-Белліс, Вуд, Велінгтон (Мацукі, 76) — Брегг, Яндер — Феллоуз (Арчер, 89), Азаз, Сієнза — Стюарт (Ларін, 61).
Попередження: Гарвуд-Белліс