Іспанія

У жодному з них не йдеться про повернення футболіста.

Іспанський нападник Ансу Фаті наразі виступає у французькому Монако на правах оренди з каталонської Барселони й має непогані успіхи в Лізі 1.

На рахунку 23-річного виконавця 10 голів у 27 матчах (1167 хвилин) цього сезону.

Однак тимчасова угода добігає свого завершення вже наприкінці червня, і перед гравцем має постати складний вибір.

При цьому, як повідомляє іспанська преса, немає жодних шансів на повернення футболіста до Барселони.

Оскільки спільним рішенням спортивного директора Деку та тренерського штабу на чолі з Гансом-Дітером Фліком було визначено, що Фаті не пасує під проєкт, який вони будують.

Ця думка була донесена до представників футболіста, перед якими також поклали на стіл три варіанти можливого розвитку подій.

Пріоритетом тут є повноцінний продаж футболіста, і якщо Монако висловить таке бажання, то в орендній угоді прописані 11 млн євро в якості відсупних.

Також можлива й нова оренда до іншого клубу, але подібний варіант Барселона буде розглядати останнім, що фактично позбавить футболіста нормальної підготовки з імовірним новим клубом до наступного сезону, і виключно за умов повного покриття витрат на утримання іспанця.