Півзахисник Челсі подав апеляцію та чекає на слухання.

Справа півзахисника Челсі Михайла Мудрика щодо порушення антидопінгових правил передана до Спортивного арбітражного суду.

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, український футболіст подав апеляцію проти рішення Футбольної асоціації Англії ще 26 лютого. Наразі сторони обмінюються письмовими заявами, а дата слухання поки не визначена.

🗣️ Sergei Palkin tells me Shakhtar are currently set to lose all €30m in bonuses if Mykhailo Mudryk doesn't play for Chelsea again. Mudryk's doping charge, which remains highly confidential, is ongoing.



"We have €30 million of bonuses in his contract. If he's not playing, or… — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 28, 2026

Позитивний результат допінг-тесту було підтверджено у грудні 2024 року. Заборонену речовину — мельдоній — виявили у пробі, яку гравець здав після матчів за збірну України у Лізі націй проти Грузії та Албанії.

У червні 2025 року була відкрита проба “Б”, яка також підтвердила наявність забороненої речовини. Відтоді футболіст очікує на рішення за своєю апеляцією.

За порушення антидопінгових правил Мудрику загрожує дискваліфікація терміном до чотирьох років. Водночас за наявності пом’якшувальних обставин покарання може бути скорочене — від двох років до одного місяця.

Сам Михайло Мудрик раніше заперечив вживання заборонених препаратів, заявивши, що результат тесту став для нього “повним шоком”. Попри це, гравця відсторонили від футболу з 17 грудня 2024 року на невизначений термін.

Востаннє він потрапляв до заявки Челсі 1 грудня 2024 року на матч АПЛ проти Астон Вілли (3:0), однак провів його на лаві запасних. Останній матч на полі українець зіграв 28 листопада проти Гайденгайма у Лізі конференцій (2:0).