Англія

"Червоні дияволи" вважають запитувану ціну за хавбека Ноттінгем Форест завищеною та має альтернативні варіанти

Манчестер Юнайтед не планує вступати в трансферну боротьбу з Манчестер Сіті за центрального півзахисника Ноттінгем Форест Елліота Андерсона, повідомляє ESPN.

Попри те, що 23-річний гравець входить до списку пріоритетних цілей на літо, в клубі вважають його вартість надто високою.

За інформацією джерела, Ноттінгем Форест оцінює футболіста приблизно у 120 мільйонів фунтів. У Манчестер Юнайтед не готові брати участь у торгах, які можуть ще більше підвищити ціну, та прагнуть дотримуватися більш зваженої трансферної стратегії.

Очікується, що манкуніанці профінансують підсилення середньої лінії за рахунок продажів гравців, розраховуючи виручити від 80 до 90 мільйонів фунтів. Водночас клуб також планує підписати ще одного півзахисника, а також підсилити інші позиції.

Серед альтернативних варіантів для підсилення центру поля розглядаються Карлос Балеба (Брайтон), Орельєн Чуамені (Реал Мадрид) та Сандро Тоналі (Ньюкасл Юнайтед).

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готує масштабну перебудову, а сер Джим Реткліфф визначив пріоритети на трансферне літо.