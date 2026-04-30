Англія

Юний півзахисник "містян" розповів про настрій у команді перед фінальним відрізком чемпіонських перегонів в англійській Прем'єр-лізі.

Футболіст Манчестер Сіті Ніко О'Райлі відповів на запитання щодо розкладів у боротьбі за чемпіонський титул АПЛ. "Містяни" видали серію перемог і наздогнали Арсенал у турнірній таблиці, проте нещодавно "каноніри" знову вирвалися вперед на три очки. Втім, у колективу Пепа Гвардіоли залишається матч у запасі.

"Ми впевнені в собі та чудово знаємо, наскільки хороша наша команда. Багато наших гравців уже були в такій ситуації раніше — вони допомагають нам.

Попереду вирішальні тижні, кілька складних матчів, і все може визначитися в останній момент, але ми зберігаємо впевненість. Подивимося, як усе закінчиться", — наводить слова О'Райлі City Xtra.

У сезоні-2025/26 боротьба за золоті медалі виходить на фінішну пряму. У понеділок, 4 травня, Манчестер Сіті проведе виїзний поєдинок проти Евертона.