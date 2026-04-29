Англія

Нідерландський захисник дивиться на інші варіанти продовження кар’єри через нестачу ігрової практики.

Захисник Манчестер Сіті Натан Аке може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 31-річний нідерландець незадоволений обмеженою кількістю ігрового часу на Етіхаді та після завершення сезону планує визначитися зі своїм майбутнім. Наразі його основна увага зосереджена на виступах за команду, однак варіант із відходом уже розглядається.

Повідомляється, що ще взимку клуби Серії А проявляли інтерес до футболіста, однак тоді Манчестер Сіті не захотів відпускати гравця посеред сезону. Влітку ситуація може змінитися, і італійські команди готові повернутися до переговорів.

Конкуренція в обороні "містян" залишається високою, що також впливає на позиції Аке. У клубі дедалі більшу роль відіграють інші захисники, що змушує нідерландця серйозно замислитися над зміною обстановки.

У цьому сезоні Натан Аке провів за Сіті 29 матчів (1445 хвилин), в яких заробив одне попередження.