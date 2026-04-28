Команда Пепа Гвардіоли веде складні переговори з Прем'єр-лігою щодо розкладу поєдинків проти Борнмута та Крістал Пелес.

Манчестер Сіті активно веде переговори з керівництвом Англійської Прем'єр-ліги щодо зміни дат двох поєдинків, які можуть стати вирішальними у боротьбі за чемпіонський титул. Головна проблема виникла через вихід команди Пепа Гвардіоли до фіналу Кубка Англії , який відбудеться на Вемблі 16 травня.

Через це виїзний матч АПЛ проти Борнмута, початково запланований на 17 травня, обов'язково має бути перенесений. Водночас ліга досі офіційно не підтвердила нову дату домашнього матчу містян проти Крістал Пелес, який мав відбутися ще в березні.

Наразі залучені клуби та АПЛ розглядають кілька сценаріїв календаря:

Прийом Крістал Пелес — 13 травня, а виїзд до Борнмута — 19 травня (між фіналом Кубка Англії та останнім туром АПЛ проти Астон Вілли 24 травня). За такого жорсткого графіку Сіті доведеться зіграти тричі протягом семи днів.

Джерела вказують, що містяни наполягають на іншому сценарії: зіграти з Борнмутом 12 травня, а з Пелас — 19 травня. Це дозволить команді отримати дорогоцінний додатковий день на відновлення перед фіналом на Вемблі та провести два фінальні матчі чемпіонату на домашній арені Етіхад.

За наявною інформацією, щонайменше три клуби Прем'єр-ліги відкрито висловили своє обурення. Ситуація загострюється тим, що команда Гвардіоли зараз претендує на здобуття національного треблу.

Очікується, що Прем'єр-ліга оголосить остаточне рішення найближчим часом. За вердиктом АПЛ особливо уважно стежить лондонський Арсенал, який сподівається втримати лідерство, випередити Манчестер Сіті та здобути свій перший чемпіонський титул за останні 22 роки.