Англія

Єгипетський форвард отримав незначну травму, але має встигнути зіграти до кінця кампанії.

Ліверпуль повідомив про стан власного нападника Мохамеда Салаха після його вимушеної заміни у матчі проти Крістал Пелес у рамках 34-го туру АПЛ.

33-річний єгиптянин залишив поле у другому таймі гри, яка завершилася перемогою Ліверпуля з рахунком 3:1. Як з’ясувалося, причиною стала незначна м’язова травма.

У клубі зазначили, що пошкодження не є серйозним, і очікується, що Салах повернеться до гри ще до завершення сезону 2025/26.

Таким чином, уболівальники матимуть змогу побачити одного з лідерів команди на полі перед його відходом: раніше офіційно стало відомо, що зірковий форвард залишить Ліверпуль на правах вільного агента після завершення кампанії.