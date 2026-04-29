Єгипетський форвард отримав незначну травму, але має встигнути зіграти до кінця кампанії.
29 квітня 2026, 21:22
Ліверпуль повідомив про стан власного нападника Мохамеда Салаха після його вимушеної заміни у матчі проти Крістал Пелес у рамках 34-го туру АПЛ.
33-річний єгиптянин залишив поле у другому таймі гри, яка завершилася перемогою Ліверпуля з рахунком 3:1. Як з’ясувалося, причиною стала незначна м’язова травма.
У клубі зазначили, що пошкодження не є серйозним, і очікується, що Салах повернеться до гри ще до завершення сезону 2025/26.
Таким чином, уболівальники матимуть змогу побачити одного з лідерів команди на полі перед його відходом: раніше офіційно стало відомо, що зірковий форвард залишить Ліверпуль на правах вільного агента після завершення кампанії.