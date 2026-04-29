Англія

Визначено бригаду арбітрів на вирішальний матч між Челсі та Манчестер Сіті.

Наступного місяця, 16 травня, на легендарному стадіоні Вемблі відбудеться фінальний поєдинок Кубка Англії, у якому зійдуться лондонський Челсі та Манчестер Сіті.

Цей матч увійде в історію англійського футболу: 35-річний Акіл Гоусон стане першим в історії темношкірим арбітром, який працюватиме у фіналі цього найстарішого футбольного турніру. Він виконуватиме обов'язки асистента головного судді.

Гоусон, який представляє Футбольну асоціацію Лестерширу та Ратленда, протягом останніх трьох сезонів є постійним членом Вибраної групи 1 (Select Group 1) Прем'єр-ліги. Його призначення підкреслює успіхи організації Професійних суддів матчів (PGMOL) у зусиллях щодо диверсифікації суддівського корпусу.

Завдяки цій ініціативі такі арбітри, як Фарай Галлам, Рубін Рікардо та Сем Еллісон, сьогодні успішно обслуговують матчі у двох найвищих дивізіонах, а Пол Говард пройшов посилену підготовку, щоб регулярно працювати асистентом VAR в АПЛ.

Головним арбітром на цю знакову подію призначено Даррена Інгленда, для якого це буде дебют у статусі головного рефері фіналу Кубка Англії (раніше він був асистентом у фіналі 2015 року та четвертим суддею у 2025-му). Тім Вуд — другий асистент, а Сема Баррота обрано четвертим арбітром.

Обов'язки відеоасистента арбітра (VAR) візьме на себе Пітер Бенкс, якому допомагатиме Нік Гоптон. Для 40-річного Даррена Інгленда, який з 2022 року входить до списку міжнародних арбітрів ФІФА, це призначення є величезним кроком у кар'єрі та своєрідною реабілітацією.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року під час матчу між Тоттенгемом та Ліверпулем Інгленд, перебуваючи на системі VAR, припустився серйозної помилки: через неправильну комунікацію він помилково підтвердив скасування чистого голу Луїса Діаса.

Після того інциденту Інгленд майже три місяці не отримував призначень на матчі Прем'єр-ліги. Тепер, після поступового повернення до роботи у вищому дивізіоні, він отримав шанс очолити найважливіший матч у календарі англійського футболу.