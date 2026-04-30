Іспанія

Данський центрбек може залишити каталонський клуб після завершення сезону через розбіжності у питаннях продовження контракту та тривалу реабілітацію після травми.

Центральний захисник Барселони Андреас Крістенсен, ймовірно, проводить свій останній сезон у складі команди. Трудова угода данця закінчується вже цього літа, проте сторонам наразі не вдається узгодити умови нового контракту.

За інформацією видання Sport, майбутнє 30-річного гравця викликає дедалі більше сумнівів, а сценарій із розставанням стає все більш імовірним. Керівництво "синьо-гранатових" запропонувало футболісту пролонгувати співпрацю, але зі значним скороченням заробітної плати, що не влаштувало центрбека.

Ситуацію ускладнює той факт, що Андреас Крістенсен не з'являвся на полі з грудня через травму коліна. Нагадаємо, він приєднався до Барселони влітку 2022 року, перейшовши з лондонського Челсі на правах вільного агента.

Раніше повідомолялося, що Касадо відкритий до літнього відходу з Барселони.