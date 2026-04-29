Англія

30-річний півзахисник поділився позитивними прогнозами лікарів, прокоментував можливий повноцінний трансфер до Евертонаї.

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Англії Джек Гріліш, який наразі виступає в оренді за Евертон, заявив, що його відновлення після операції на нозі йде надзвичайно добре.

Через цю травму 30-річний гравець достроково завершив поточний сезон, однак прогнози медиків вселяють оптимізм. Десять тижнів тому Гріліш переніс хірургічне втручання. Травму він отримав у січні під час переможного матчу (1:0) проти свого колишнього клубу — Астон Вілли.

"Зараз я почуваюся дуже добре. На десятий тиждень після операції я мав розмову з хірургом через Zoom, і він сказав, що на цьому етапі все виглядає якнайкраще. Тож для мене це щасливі дні, дуже приємно чути такі новини", — поділився футболіст у коментарі для BBC Sport.

До прикрої травми Гріліш встиг відіграти за Евертон 22 матчі у всіх турнірах, відзначившись двома голами та шістьма результативними передачами. Футболіст зізнається, що дуже сумує за грою:

"Як футболісту, мені завжди важко отримувати травми. Я прийшов на мерсисайдське дербі, і це мене трохи розчулило, бо мені дуже не вистачає поля".

Зараз у Джека залишається рівно рік контракту з Манчестер Сіті. За інформацією джерел, Евертон серйозно зацікавлений у підписанні гравця на постійній основі. Проте ліверпульському клубу доведеться вести перемовини про зниження ціни, оскільки Містяни оцінюють Гріліша приблизно у 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Сам півзахисник надзвичайно вдячний нинішній команді за підтримку у складний час:

"Я не можу знайти слів, щоб достатньо подякувати Евертону за те, як вони ставилися до мене з моменту травми — вони були блискучими. Від персоналу до гравців і головного тренера".

Поза футболом Гріліш продовжує активно займатися благодійністю. Він ще на три роки продовжив свою угоду як головний посол Спеціальної Олімпіади Великої Британії — організації, що підтримує понад 6500 дітей та дорослих з інтелектуальними порушеннями, проводячи для них тренування та змагання (зокрема Всесвітні літні та зимові ігри).

Цього тижня футболіст запросив на стадіон спортсменів організації, які успішно подолали Лондонський марафон.

"Те, що 10 із них пробігли Лондонський марафон — це неймовірно. Роками раніше люди, можливо, й не думали, що таке станеться", — захоплено зазначив Гріліш.

Ця місія має для гравця глибоке особисте значення. Він вперше став послом організації у 2023 році, надихнувшись історією власної родини:

"У моєї молодшої сестри церебральний параліч, тому це дуже близька мені тема і те, до чого я завжди хотів бути причетним. Я йду по життю, намагаючись зробити людей щасливими... все, чого я хочу, це допомогти їм усім, чим можу".