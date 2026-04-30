Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.

Черговий місяць сезону італійської Серії A залишився позаду, тож організатори змагань оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.

Серед номінантів на престижну нагороду опинились наступні виконавці:

– Неста Ельфеж (Парма) / 3 матчі (Наполі, Удінезе, Піза), 2 голи + 1 гольовий пас;

– Себастьяно Еспозіто (Кальярі) / 4 матчі (Сассуоло, Кремонезе, Інтер, Аталанта), 2 голи;

– Нікола Крстович (Аталанта) / 4 матчі (Лечче, Ювентус, Рома, Кальярі), 2 голи;

– Доніелл Мален (Рома) / 4 матчі (Інтер, Піза, Аталанта, Болонья), 4 голи + 1 гольовий пас;

– Кеннет Тейлор (Лаціо) / 4 матчі (Парма, Фіорентина, Наполі, Удінезе), 2 гольових паси;

– Маркус Тюрам (Інтер) / 4 матчі (Рома, Комо, Кальярі, Торіно), 5 голів.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Серії A та нижче в цьому матеріалі.