Англія

Нападник манкуніанців публічно підтримав 44-річного фахівця.

Нападник Манчестер Юнайтед Беньямін Шешко виступив за те, щоб Майкл Каррік очолив команду на постійній основі у наступному сезоні. Відповідна заява пролунала після надважливої домашньої перемоги манкуніанців над Брентфордом із рахунком 2:1.

Шешко, який став автором другого голу у ворота Брентфорда, високо оцінив тренерські здібності 44-річного експівзахисника збірної Англії. Словенський форвард став не першим гравцем, який публічно висловив довіру наставнику: раніше цього місяця про надзвичайно позитивний вплив Карріка захоплено відгукувався вінгер Амад Діалло.

"Він дивовижний тренер, я вже багато разів це казав. Він привніс особливу енергію. Також те, як ми тренуємося, неймовірно, і, звичайно, я хотів би бачити його тут", — поділився емоціями Шешко після переможного матчу.

Відколи Каррік взяв на себе керівництво командою у січні, Манчестер Юнайтед кардинально змінив хід свого сезону. Наразі Червоним дияволам достатньо здобути лише два очки у чотирьох матчах, що залишилися, аби математично гарантувати собі місце в Лізі чемпіонів.

Варто зазначити, що клуб не грав у цьому престижному турнірі з сезону 2023-2024. Оформити путівку до Ліги чемпіонів манкуніанці можуть уже цими вихідними. У неділю на Олд Траффорд відбудеться принципове протистояння з Ліверпулем.

Ми в хорошому становищі. Ми повинні продовжувати в тому ж дусі. Ми з нетерпінням чекаємо наступної гри, щоб спробувати забезпечити собі Лігу чемпіонів. Я з нетерпінням чекаю на це" — підсумував Шешко.