Керманич "россонері" хоче втримати опорника в клубі.

У Мілані розраховують на опорного півзахисника Самуеле Річчі, передає Ніколо Скіра.

За даними журналіста, 24-річного італійця високо оцінює головний тренер "россонері" Массіміліано Аллегрі. У той же час гравцем цікавляться два клуби чемпіонату Англії.

Річчі приєднався до Мілана з Торіно в червні 2025 року за 23 млн євро. Тоді опорник підписав із грандом контракт за схемою "4+1". Порталом Transfermarkt Самуеле оцінюється в 25 млн.

У ході поточної кампанії гравець відзначився одним голом і трьома асистами в 31-му матчі за "россонері".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мілан відкритий до продажу іншого свого опорника.