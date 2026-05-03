Єдиний гол Харіса Табаковича після перегляду VAR приніс господарям важливі три очки.

У рамках 32-го туру німецької Бундесліги Боруссія Менхенгладбах мінімально здолала Боруссію Дортмунд з рахунком 1:0 у принциповому дербі. Долю зустрічі вирішив епізод наприкінці матчу, коли господарі дотиснули суперника.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі з мінімальною кількістю гольових моментів. Дортмундці більше контролювали м’яч, однак небезпечні нагоди виникали і біля воріт Грегора Кобеля, і біля володінь Моріца Ніколаса. Найближче до голу до перерви був Харіс Табакович, але його удар парирував воротар гостей.

Після перерви гра залишалася напруженою: команди обмінювалися ударами, а Марсель Забітцер і Самуеле Іначіо намагалися загострювати ситуацію у складі гостей. Водночас Боруссія Менхенгладбах відповідала своїми атаками через Франка Онору та Рокко Райца.

Кульмінація настала на 88-й хвилині. Після передачі Рокко Райца форвард Харіс Табакович відправив м’яч у сітку. Спочатку епізод викликав сумніви, однак після перегляду VAR арбітр зарахував взяття воріт — 1:0.

У компенсований час дортмундці кинули всі сили на порятунок, але оборона господарів вистояла.

Боруссія Менхенгладбах — Боруссія Дортмунд 1:0

Гол: Табакович, 90

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Зандер, Ельведі, К'яродія (Дікс, 71) — Енгельгардт — Скаллі, Райц (Гак, 90), Штогер (Рейна, 71), Мойя (Болін, 65) — Онора, Табакович (Матіно, 90)

Боруссія Дортмунд: Кобель — Реджані, Антон, Шлоттербек — Рюерсон (Чуквуемека, 84), Забітцер, Беллінгем (Озджан, 76), Баєр (Свенссон, 61) — Брандт (Коуту, 84), Іначіо — Гірассі (Сілва, 76)

Попередження: Штогер, Ельведі, Табакович — Шлоттербек