Команда Арда Турана в резервному складі невпевнено почала гру, але переломила хід подій після перерви.
Динамо Київ — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
03 травня 2026, 20:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ — Шахтар 1:2
Голи: Пономаренко, 13 — Лукас, 50, Траоре, 68
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Буяльський (Яцик, 70), Михайленко (Піхальонок, 77), Шапаренко (Герреро, 84) — Ярмоленко (Шола, 70), Пономаренко, Редушко (Дубінчак, 84).
Шахтар: Різник — Грам, Марлон Сантос (Вінісіус, 27), Матвієнко, Азарові (Педріньйо Азеведо, 76) — Бондаренко (Очеретько, 63), Назарина (Криськів, 46), Ізакі — Лукас, Траоре, Невертон (Проспер, 46).
Попередження: Біловар, Пономаренко — Вінісіус, Матвієнко