Італія

Туринці не скористалися шансом піднятися в топ-3, зігравши 1:1 проти аутсайдера.

У матчі 35-го туру італійської Серії А Ювентус на своєму полі не зміг обіграти Верона — 1:1. Команда з Турина втратила важливі очки в боротьбі за високі позиції в турнірній таблиці.

Господарі активно розпочали зустріч і створили кілька небезпечних моментів: Франсішку Консейсан перевірив реакцію Лоренцо Монтіпо, а Кенан Їлдиз та Джонатан Девід не змогли довести атаки до логічного завершення. Найближчим до голу став Глейсон Бремер, чий удар головою після подачі П’єра Калулу влучив у поперечину.

Втім, першими забили гості. На 34-й хвилині помилка оборони Ювентуса призвела до перехоплення, після чого Домагой Брадарич віддав передачу на Кірона Бові, який відправив м’яч у сітку — 0:1.

Після перерви туринці посилили тиск, і на 62-й хвилині зрівняли рахунок. Душан Влахович, який з’явився на полі з лави запасних, ефектно виконав штрафний удар, пробивши у ближній кут — 1:1.

У заключні хвилини Ювентус мав кілька шансів вирвати перемогу, однак Монтіпо здійснив кілька сейвів після ударів Консейсана, а Едон Жегрова вже у компенсований час влучив у стійку. У підсумку нічия, яка стала втраченою можливістю для Ювентуса наблизитися до лідерів чемпіонату.

Ювентус — Верона 1:1

Голи: Влахович, 62 - Бові, 34

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі (Копмейнерс, 80) — Маккенні, Локателлі, Тюрам (Влахович, 46), Камб'язо (Бога, 75) — Консейсан (Жегрова, 80), Їлдиз — Девід (Міретті, 69)

Верона: Монтіпо — Нельссон, Едмундссон, Фресе — Бельгалі, -, Гальярдіні, Бернед (Харруї, 80), Брадарич (Слотсагер, 71) — Суслов (Ловрич, 71) — Бові

Попередження: Локателлі — Гальярдіні, Фресе, Бернед, Харруї