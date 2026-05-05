Наставник "ірисок" поділився своїми думками після гри з "містянами".
05 травня 2026, 08:59
Головний тренер Евертона Девід Моєс прокоментував нічийний результат у матчі АПЛ проти Манчестер Сіті (1:1).
"Ми підвели себе, бо дуже погано захищалися при другому голі. У перерві ми були б задоволені таким результатом, тому що у першому таймі нас явно переграли.
Після перерви я хотів, щоб ми трохи наблизилися до рівня Сіті. Ми не змогли, і, чесно кажучи, суперник теж грав дуже добре – це їхня величезна заслуга. Можливо, це була наша найгірша гра тут, особливо проти сильніших команд цього сезону. Гравці доклали величезних зусиль, щоб повернути нас у гру, і, правду кажучи, коли ми повели 3:1, нам мало б вистачити сил, щоб довести справу до кінця.
Останнім часом Баррі пережив непрості часи. Він вийшов на заміну і забив пару голів, що дуже важливо для будь-якого нападника і це додасть йому впевненості. Я дуже радий за нього.
Надії Евертона на єврокубки? Я не впевнений, але гадаю, буде дуже важко. В останніх двох іграх ми програвали наприкінці, а зараз зіграли внічию. Це може вплинути та, можливо, вже вплинуло на наше підсумкове місце", — наводить слова Моєса Sky Sports.
