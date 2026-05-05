Єгиптянин хоче, щоб клуб і надалі залишався серед найкращих та не втрачав робочу етику

Фланговий нападник Ліверпуля Мохамед Салах поділився думками про свій період у клубі та висловив побажання щодо майбутнього команди після свого відходу.

"Пам'ятаю, коли я тільки перейшов сюди, мені здається, ніхто не займався додатково перед тренуваннями. Не можу сказати, що взагалі ніхто не тренувався понад норму: Міллі, Адам та Садіо тренувалися після командних занять. Якщо я помилився, перепрошую.

Я приїхав з бажанням тренуватися і до тренування, і після нього. Хочу працювати постійно, у такому разі інші футболісти займаються додатково. Саме це завжди робить мене щасливим. Це те, чим я дуже пишаюся, і, якщо чесно, я так люблю цей клуб, тут у мене минають найкращі роки.

Хочу, щоб хлопці й надалі досягали успіху тут, щоб клуб був на висоті. І це одна з моїх головних турбот. Я розмовляв з одним із співробітників, з керівництвом, і сказав їм: Коли я піду, вам знадобиться новий приклад для наслідування. Потрібні люди, які приходять у тренажерний зал раніше, та інші дивляться на них і думають: Ого, він займається додатково, значить, я теж повинен", — сказав Салах.

Раніше офіційно стало відомо, що зірковий форвард залишить Ліверпуль на правах вільного агента після завершення кампанії.

На завершення форвард наголосив, що підтримка високих стандартів є критично важливою для майбутніх перемог.

"Без цього клубу буде складно, бо це дуже важливо. Потрібно встановити високі стандарти, наприклад, щоб люди приходили раніше. Футболісти мають ходити до тренажерної зали. Люди повинні піклуватися про себе, і я не хочу, щоб це змінилося після мого чи чийогось ще відходу. Я просто хочу, щоб у клубі був такий стандарт, тому що для команди дуже важливо продовжувати вигравати, і це одна із моїх головних турбот."