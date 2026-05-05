Дивіться відео накращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 4 травня 2026 року.

Рома у матчі 35 туру італійської Серії А на своєму полі розгромила Фіорентину (4:0).

Команда Джан П'єро Гасперіні відкрила рахунок на 13 хвилині завдяки голу у виконанні Джанлуки Манчіні, а через чотири хвилини Веслі Франка подвоїв перевагу "вовків".

На 34 хвилині Маріо Ермосо забив третій м'яч у ворота "фіалок", а остаточну крапку в матчі поставив Нікколо Пізіллі.

Після 35 турів Рома набрала 64 очки та посідає п'яте місце у Серії А, відстаючи від Ювентуса на один бал. Фіорентина має 37 очок і займає 15 позицію.

Рома — Фіорентина 4:0

Голи: Манчіні, 13, Веслі, 17, Ермосо, 34, Пізіллі, 58.

Рома: Свілар — Манчіні (Гіларді, 72), Ндіка, Ермосо (Зьолковські, 83) — Челік, Крістанте, Коне (Ель-Шаараві, 63), Веслі — Суле (Дібала, 72), Пізіллі — Мален (Ваз, 83).

Фіорентина: де Хеа — Додо, Понграчич (Комуццо, 46), Раньєрі, Госенс — Брешіаніні (Фаббіан, 75), Фаджолі (Фацціні , 75), Ндур — Гаррісон (Браскі, 46), Гудмундссон (Парізі, 46), Соломон.

Попередження: Ермосо — Понграчич, Парізі.