Англія

Наставник "лісників" поділився своїми думками після гри з "синіми".

Головний тренер Ноттінгем Форест Вітор Перейра прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Челсі (3:1).

"Я дуже радий за наших гравців – це особлива команда, як я вже казав. Вони амбітні, згуртовані, стійкі та сповнені ентузіазму.

Ми приїхали сюди разом із нашими вболівальниками та зуміли завоювати ще три очки, але важливо, щоб ми продовжували працювати до кінця сезону та зберегли наше майбутнє у своїх руках. Ми не хочемо дивитися на результати інших, а хочемо зосередитись на своїх власних та на нашому командному дусі.

Я не думаю, що у Моргана проблема у струсі мозку – у нього глибока рана. Але він боєць, і я знаю, що він точно хоче грати. Зараз він відчуває біль, але я сподіваюся, що він зможе зіграти у наступному матчі, побачимо.

У мене не було жодних сумнівів в замінах. Я замінив гравців, але це не змінило дух команди. Це ті самі гравці, які грали проти Порту. Тоді у нас не було Тайво та Луки, але вони обидва дуже хороші гравці і можуть нам дуже допомогти. Ми грали на виїзді проти Мідтьюлланна, і вони довели, що мають якість і характер, необхідні для гри у футбол.

Цей матч став ще одним випробуванням, але ще однією можливістю завоювати три очки і зберегти наше майбутнє. Ми на це заслужили, вболівальники на це заслужили, і клуб на це заслужив", — наводить слова Перейри прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Ноттінгем Форест.