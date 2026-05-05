Україна

Фінальна битва турніру відбудеться 20 травня у Львові.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті опублікувала дату та час проведення фіналу Кубка України-2025/26.

Матч між київським Динамо та першоліговим Черніговом пройде у середу, 20 травня, у Львові на Арені Львів. Стартовий свисток пролунає о 18.00.

На шляху до фіналу Чернігів вибив Атлет, Кривбас, Лісне, Фенікс-Маріуполь та Металіст 1925, тоді як Динамо пройшло Олександрію, Шахтар, Інгулець та Буковину.

Зазначимо, що для "біло-синіх" це буде шанс здобути 14 трофей національного Кубка, тоді як "тигри" вперше у своїй історії вийшли у фінал.