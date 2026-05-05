Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 4 травня 2026 року.

Лондонський Челсі у матчі 35 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поступився Ноттінгем Форест (1:3).

Команда Вітора Перейри відкрила рахунок на другій хвилині зусиллями Тайво Авонії, після чого на 15 хвилині Ігор Жезус подвоїв перевагу гостей, реалізувавши пенальті.

На старті другого тайму Авонії забив третій м'яч у ворота "синіх", а на третій компенсованій хвилині Жуан Педро скоротив відставання у рахунку.

Після 35 турів Челсі набрав 48 очок і посідає дев'яте місце в АПЛ, а Ноттінгем Форест має у своєму активі 42 бали та йде на 16 місці.

Голи: Педро, 90+3 - Авонії, 2, 52, Жезус, 15 (пен).

Челсі: Санчес (Йоргенсен, 66) — Гюсто, Чалоба, Адарабіойо (Колвілл, 46), Кукурелья — Лавія (Сантос, 58), Кайседо — Палмер, Фернандес, Деррі (Делап, 45) — Педро.

Ноттінгем Форест: Селс — Ебботт (Вільямс, 45), Кунья (Міленкович, 46), Морато, Нетц — Макаті, Домінгес, Єйтс, Баква (Гатчінсон, 80) — Жезус (Гіббс-Вайт, 46), Авонії.

Попередження: Гюсто, Кайседо, Делап — Морато.