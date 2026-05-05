Англія

Наставник "містян" поділився своїми думками після гри з "ірисками".

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував нічийний результат у матчі АПЛ проти Евертона (1:1).

"Краще заробити одне очко, ніж залишитися без них взагалі. Але краще було б виграти матч, ніж просто заробити очко.

Багато чого сталося у матчі. Ми знаємо, наскільки сильний цей суперник, який грає неймовірно агресивно. У першому таймі ми були на висоті й грали чудово, а в другому вони додали. Ми грали злагоджено, але, можливо, не з тим настроєм, який був у нас у першому таймі. Ми пропустили перший гол, а потім вони дуже добре зіграли після кутового – Девід Моєс завжди добре працює зі стандартними положеннями. Гра була відкритою для контратак, і ми мали шанси.

Ми мали імпульс і забили два голи, третій був видатним. Ми беремо одне очко. Перед цим матчем все було в наших руках, але тепер – ні. Готуємося до Брентфорда. Ми продовжимо і подивимося, що буде.

Коли ти забиваєш і маєш перевагу, ти повинен виграти матч, враховуючи ситуацію і те, скільки матчів у нас залишилося. Вони краще грають довгими передачами, заробляють штрафні та вкидання.

Ти приймаєш деякі рішення трохи поспішно, що нормально через емоції, але водночас без цих емоцій ти не можеш відігратися. Якщо ти здаєшся, ти не можеш зробити те, що ми зробили", — наводить слова Гвардіоли прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Евертон — Манчестер Сіті.