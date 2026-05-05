ВІВТОРОК, 5 ТРАВНЯ, 22:00 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЄЛЬ ЗІБЕРТ (НІМЕЧЧИНА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:1

Арсенал підходить до матчу з відчуттям недосказаності після першої зустрічі. Команда Мікеля Артети контролювала гру в першому таймі, відкрила рахунок завдяки пенальті Віктора Йокереса, але після перерви опинилася під серйозним тиском та неймовірним пресингом. Ключовим епізодом стала скасований VAR другий пенальті на користь "канонірів" після фолу на Еберечі Езе — момент, який викликав чимало суперечок.

Втім, на власному полі лондонці виглядають максимально впевнено. Вони не програють у Лізі чемпіонів цього сезону та можуть встановити клубний рекорд за тривалістю безпрограшної серії. Перемога 3:0 над Фулгемом у чемпіонаті лише підкреслила атакувальну форму команди, а також глибину складу. Особливо небезпечними залишаються Сака та Йокерес, який уже відзначався дублем проти Атлетіко у цьому сезоні.

Атлетіко Мадрид, у свою чергу, приїжджає до Лондона з наміром зламати сценарій, який склався не на їхню користь. Команда Дієго Сімеоне вже неодноразово доводила, що вміє проходити двоматчеві дуелі після нічиєї вдома — шість успішних випадків із десяти говорять самі за себе. До того ж "матрацники" мають солідний досвід і характер для таких матчів, чим не може похвалитися Арсенал у подібній мірі.

Попри нестабільний відрізок навесні, Атлетіко набрав хід у потрібний момент — перемога 2:0 над Валенсією навіть експериментальним складом показала глибину лави. Особлива увага — до Хуліана Альвареса, який уже вписав своє ім’я в історію турніру, ставши найшвидшим аргентинцем, що досяг позначки у 25 голів у ЛЧ. У парі з Антуаном Грізманном він становить серйозну загрозу навіть для найкращих оборон.

У тактичному плані нас очікує класичне протистояння стилів: організована оборона Арсеналу (лише 5 пропущених м’ячів у турнірі) проти одного з найрезультативніших нападів Атлетіко. Додамо до цього фактор домашнього стадіону та атмосферу великого єврокубкового вечора — і отримаємо матч, де будь-яка деталь може вирішити долю путівки до будапештського фіналу.