Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 5 травня та розпочнеться о 22:00.
Арсенал — Атлетіко Мадрид, Getty Images
05 травня 2026, 08:00
У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Арсенал та Атлетіко Мадрид зійдуться у вирішальному матчі за путівку до фіналу в Будапешті — після напруженої першої гри в Мадриді, яка завершилася з рахунком 1:1, доля протистояння вирішиться на Емірейтс.
АРСЕНАЛ — АТЛЕТІКО МАДРИД
ВІВТОРОК, 5 ТРАВНЯ, 22:00 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЄЛЬ ЗІБЕРТ (НІМЕЧЧИНА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:1
Арсенал підходить до матчу з відчуттям недосказаності після першої зустрічі. Команда Мікеля Артети контролювала гру в першому таймі, відкрила рахунок завдяки пенальті Віктора Йокереса, але після перерви опинилася під серйозним тиском та неймовірним пресингом. Ключовим епізодом стала скасований VAR другий пенальті на користь "канонірів" після фолу на Еберечі Езе — момент, який викликав чимало суперечок.
Втім, на власному полі лондонці виглядають максимально впевнено. Вони не програють у Лізі чемпіонів цього сезону та можуть встановити клубний рекорд за тривалістю безпрограшної серії. Перемога 3:0 над Фулгемом у чемпіонаті лише підкреслила атакувальну форму команди, а також глибину складу. Особливо небезпечними залишаються Сака та Йокерес, який уже відзначався дублем проти Атлетіко у цьому сезоні.
Атлетіко Мадрид, у свою чергу, приїжджає до Лондона з наміром зламати сценарій, який склався не на їхню користь. Команда Дієго Сімеоне вже неодноразово доводила, що вміє проходити двоматчеві дуелі після нічиєї вдома — шість успішних випадків із десяти говорять самі за себе. До того ж "матрацники" мають солідний досвід і характер для таких матчів, чим не може похвалитися Арсенал у подібній мірі.
Попри нестабільний відрізок навесні, Атлетіко набрав хід у потрібний момент — перемога 2:0 над Валенсією навіть експериментальним складом показала глибину лави. Особлива увага — до Хуліана Альвареса, який уже вписав своє ім’я в історію турніру, ставши найшвидшим аргентинцем, що досяг позначки у 25 голів у ЛЧ. У парі з Антуаном Грізманном він становить серйозну загрозу навіть для найкращих оборон.
У тактичному плані нас очікує класичне протистояння стилів: організована оборона Арсеналу (лише 5 пропущених м’ячів у турнірі) проти одного з найрезультативніших нападів Атлетіко. Додамо до цього фактор домашнього стадіону та атмосферу великого єврокубкового вечора — і отримаємо матч, де будь-яка деталь може вирішити долю путівки до будапештського фіналу.
👑 betking пропонує поставити на перемогу Арсеналу з коефіцієнтом 1.64, а ймовірний успіх Атлетіко Мадрид на лондонському стадіоні оцінюється в 5.55. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 4.00.
Квітень, який так не люблять "каноніри", закінчився — на вихідних проти Фулгема ми побачили, що є шанси знову побачити найкращий Арсенал. Прохід команди Мікеля Артети оцінюється в 1.30. Але чи буде ця потенційна перемога простою? Не думаємо... тому варіант із голом "матрацників" за 1.60 цілком реальний.
💬 СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Мікель Артета, головний тренер Арсеналу:
"Це величезна честь — знову бути тут, вдруге поспіль у півфіналі Ліги чемпіонів. Яка неймовірна можливість, і ми вхопимося за неї обома руками. Ми вже показали в Європі, на будь-якому стадіоні, на що здатні. Маємо грати з цією впевненістю та цим бажанням".
Дієго Сімеоне, головний тренер Атлетіко:
"Це не тиск, це відповідальність. Це величезна мета [виграти Лігу чемпіонів], те, чого клуб ніколи не досягав. Це футбольний матч, і зрештою саме футболісти вирішують долю цих ігор".
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АРСЕНАЛ : Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Інкап'є — Субіменді, Райс, Езе — Сака, Йокерес, Мартінеллі
Не зіграють: Меріно, Тімбер
АТЛЕТІКО МАДРИД : Облак — Льоренте, Пубіль, Ле Норман, Руджері — Сімеоне, Коке, Кардозо, Лукман — Хуліан Альварес, Грізманн
Не зіграють: Барріос, Хіменес, Гонсалес
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:1
