Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 4 травня 2026 року.

Манчестер Сіті у матчі 35 туру англійської Прем'єр-ліги у гостях не зміг обіграти Евертон (3:3).

Команда Хосепа Гвардіоли відкрила рахунок наприкінці першого тайму зусиллями Жеремі Доку, після чого на 68 хвилині Тьєрно Баррі зрівняв цифри на табло.

Через п'ять хвилин Джейк О'Браєн вивів "ірисок" вперед, а на 81 хвилині Баррі оформив дубль, збільшивши перевагу господарів поля.

Проте "міщани" здійснили камбек — на 83 хвилині Ерлінг Голанд скоротив відставання у рахунку, а на сьомій компенсованій хвилині Доку оформив дубль, зрівнявши цифри на табло.

Після 34 матчів Манчестер Сіті набрав 71 очко та посідає друге місце в АПЛ, відстаючи від Арсеналу (35 матчів) на шість балів. У Евертона 48 балів та десята позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Евертон — Манчестер Сіті у рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Евертон — Манчестер Сіті 3:3

Голи: Баррі, 68, 81, О'Браєн, 73 — Доку, 43, 90+7, Голанд, 83.

Евертон: Пікфорд — О’Браєн, Тарковські, Кін, Миколенко — Іроегбунам, Гарнер — Рель (Паттерсон, 90+2), Дьюзберрі-Голл (Алькарас, 90+2), Ндіає — Бету (Баррі, 64).

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Хусанов, Геї, О’Райлі — Гонсалес (Ковачич, 75), Сілва (Мармуш, 87) — Семеньйо (Фоден, 75), Шеркі, Доку — Голанд.

Попередження: Кін, Бету, Тарковські, О'Браєн.