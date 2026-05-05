Іспанія

Іспанець став лише п’ятим тренером в історії Ла Ліги з таким показником в одному клубі.

Головний тренер Атлетіка Ернесто Вальверде провів свій 500-й матч на чолі баскського клубу. Ювілейна гра відбулася у 34-му турі Ла Ліги, де його команда перемогла Алавес із рахунком 4:2.

Це досягнення дозволило Вальверде увійти до вузького кола тренерів, яким підкорилася позначка у 500 матчів з одним клубом в іспанському чемпіонаті. Раніше подібне вдавалося лише Арсеніо Іглесіасу, Мігелю Муньйосу, Луїсу Арагонесу та Дієго Сімеоне.

Іспанський фахівець уже оголосив, що залишить Атлетік після завершення сезону. Нинішній період є третім у його кар’єрі в клубі: він працював із командою у 2003–2005, 2013–2017 роках, а також з 2022 року.

Загалом Вальверде провів із Атлетиком дев’ять сезонів, за які команда здобула 230 перемог, 113 разів зіграла внічию та зазнала 157 поразок. Різниця м’ячів становить 736:573. Під його керівництвом клуб виграв Кубок Іспанії у 2024 році, Суперкубок у 2015-му та сім разів виходив до єврокубків.