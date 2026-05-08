Керманич Манчестер Сіті визнаний найкращим наставником англійської Прем'єр-ліги за підсумками другого місяця весни.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола отримав нагороду найкращому тренеру АПЛ за квітень. Про це повідомляє пресслужба організації. Протягом минулого місяця "містяни" продемонстрували стовідсотковий результат, вигравши всі три поєдинки.

Зокрема, підопічні іспанського фахівця розгромили Челсі (3:0), здолали Арсенал (2:1) та виявилися сильнішими за Бернлі (1:0). Наразі Манчестер Сіті посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи в активі 71 очко після 34 зустрічей. Відставання від лідируючих "канонірів" становить п'ять балів, проте у команди Гвардіоли є гра в запасі.

У сезоні-2025/26 боротьба за титул триває. Свій наступний матч Манчестер Сіті проведе на власному полі проти Брентфорда. Зустріч запланована на суботу, 9 травня, і розпочнеться о 19:30.