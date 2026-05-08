Інше

Поєдинок перервали вже на другій хвилині після масових безладів і пожежі на трибунах.

Матч групового етапу Копа Лібертадорес між Індепендьєнте та Фламенго не вдалося дограти через серйозні заворушення на стадіоні.

Футболісти провели на полі лише кілька хвилин — уже на другій хвилині арбітр був змушений зупинити гру через агресивну поведінку вболівальників господарів.

Фанати колумбійського клубу почали кидати на поле сторонні предмети та активно використовувати піротехніку. Унаслідок цього на одній із трибун виникла локальна пожежа, а ситуація на стадіоні швидко вийшла з-під контролю.

Гравців обох команд терміново відправили до підтрибунних приміщень. Попри спроби організаторів стабілізувати обстановку, матч так і не був поновлений.

The Independiente Medellin vs Flamengo match was postponed after Independiente Medellin fans protested against the club's owners.



They fired flares at the players just as the match was about to begin. pic.twitter.com/fiW6axxrxa — ... (@officialffsnews) May 8, 2026

За інформацією джерел, дії фанатів стали протестом проти керівництва Індепендьєнте Медельїн. Тепер клубу можуть загрожувати серйозні санкції від КОНМЕБОЛ, зокрема технічна поразка та проведення домашніх матчів без уболівальників.