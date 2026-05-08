Арсенал продовжує роботу над можливим підсиленням атаки та уважно стежить за ситуацією навколо вінгера ПСЖ Бредлі Барколя. За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, лондонський клуб уже зібрав усі необхідні дані щодо потенційного трансферу французького футболіста.

Інтерес до 23-річного гравця проявляють також Баварія, Барселона та Ліверпуль, що може створити серйозну конкуренцію на трансферному ринку.

Попри контракт із ПСЖ до літа 2028 року, не виключається, що Барколя може залишити паризький клуб уже під час літнього трансферного вікна 2026 року.

У поточному сезоні француз провів 45 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 12 голів і 7 результативних передач.