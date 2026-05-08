Нідерландський півзахисник привернув увагу туринського Ювентуса.

Тіджані Рейндерс може повернутися до чемпіонату Італії всього через рік після свого переходу до Манчестер Сіті. 27-річний нідерландський півзахисник, за якого містяни заплатили близько 46 мільйонів фунтів стерлінгів Мілану, останнім часом випав з основної обойми команди Пепа Гвардіоли.

На початку сезону Рейндерс був регулярним гравцем стартового складу, але з лютого його роль у команді різко зменшилася. В останніх дев'яти матчах він шість разів залишався на лаві запасних, а в рамках англійської Прем'єр-ліги не виходив на поле ще з 14 березня.

Таке стрімке скорочення ігрового часу породило чутки про його можливий літній відхід. Посередники вже почали вивчати інтерес з боку інших клубів.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, за розвитком ситуації в Англії уважно стежить туринський Ювентус. Стара синьйора шукає гравця для підсилення центру поля, і нідерландець ідеально підходить під їхні технічні та тактичні критерії.

Для туринців великою перевагою є попередній досвід Рейндерса в Італії. У клубі хочуть уникнути проблем із адаптацією новачків (як це сталося з Дугласом Луїсом) та віддають перевагу футболістам, які вже розуміють специфіку та тактичні вимоги Серії А.

Головною перешкодою для трансферу може стати фінансове питання. Враховуючи суму, яку Манчестер Сіті інвестував у гравця, повноцінний викуп контракту буде складним завданням для Ювентуса, особливо на тлі очікуваного відходу Копмейнерса.

Очікується, що влітку клуби можуть обговорити альтернативні варіанти угоди — наприклад, оренду, обмін гравцями або ж поетапну оплату. Усе залежатиме від того, чи змінить Гвардіола своє ставлення до півзахисника у найближчі тижні.