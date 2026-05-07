ЧЕТВЕР, 7 ТРАВНЯ, 22:00 ▪️ ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕНН НЮБЕРГ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:1

Астон Вілла підходить до вирішального матчу не в найкращому настрої: команда Унаї Емері програла три матчі поспіль, зокрема поступившись Тоттенгему у чемпіонаті. Утім, єврокубкова кампанія "левів" залишається потужною — друге місце на етапі ліги та впевнені проходи Лілля і Болоньї демонструють їхній клас.

Особливо небезпечними бірмінгемці є вдома: дев’ять перемог поспіль у єврокубках на Вілла Парк і результативна серія у 31 з останніх 32 матчів говорять самі за себе. До того ж Емері — справжній майстер Ліги Європи: іспанець вигравав турнір чотири рази та не програвав двоматчеві протистояння в ньому понад десятиліття.

Ноттінгем Форест, своєю чергою, приїжджає до Бірмінгема у статусі команди, що набрали вражаючий хід. Під керівництвом Вітора Перейри "лісники" видали серію з десяти матчів без поразок, вигравши сім із них, і суттєво покращили своє становище в АПЛ. Впевнена перемога над Челсі (3:1) лише підкреслила їхню форму — лондонцям був важливий результат через ризик втратити шанси на ЛЧ (що у підсумку і сталося), тому жодних питань щодо відсутності мотивації тут і мови немає.

Перша гра показала прагматизм Форест: команда використала свій шанс після пенальті, реалізованого Крісом Вудом, і грамотно втримала перевагу. Історично клуб також вміє доводити справу до кінця — лише одна поразка у 13 плей-оф протистояннях після перемоги в першому матчі. До того ж Форест має дві перемоги в Кубку європейських чемпіонів — більше, ніж їхній суперник. Але це просто статистичний факт, адже європейський пік обох команд був дуже давно.

Очікується напружений і обережний матч, де ціна помилки буде максимально високою. Вілла змушена йти вперед і ризикувати, тоді як Форест спробує зіграти на контратаках і захистити свою мінімальну перевагу. Враховуючи форму гостей і силу господарів на власному полі, нас чекає справжня битва характерів.