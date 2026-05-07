Англія

Каталонський гранд вивчає можливість підписання вінгера Ньюкасла для підсилення лівого флангу атаки, проте висока ціна та конкуренція з боку топклубів роблять перехід складним.

Півзахисник Ньюкасла Ентоні Гордон потрапив до шорт-листа Барселони.

За даними Diario SPORT, каталонський клуб отримав позитивні відгуки від скаутів щодо гри англійця та вже встановив контакти з його агентами. Попри це, потенційний трансфер вважається складним для виконання.

Ньюкасл оцінює свого футболіста у 90 мільйонів євро. Окрім "синьо-гранатових", за гравцем також уважно стежать Баварія, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Арсенал.

Барселона розглядає Гордона як можливий варіант на позицію основного лівого вінгера. Однак будь-яке значне фінансове вкладення залежатиме від пріоритетів клубу, оскільки команді також необхідно підписати нового центрального нападника.