Лондонський клуб розглядає можливість підписання Гонсалу Рамуша на заміну Ліаму Делапу, який може покинути "синіх" у літнє трансферне вікно.

Нападник Ліам Делап може залишити Челсі вже цього літа. За даними інсайдера Екрема Конура, лондонський клуб розпочав пошуки варіантів для підсилення атаки та звернув увагу на форварда ПСЖ Гонсалу Рамуша. "Сині" готові вступити в боротьбу за португальця, на якого також претендують кілька інших європейських команд.

Гонсалу Рамуш приєднався до ПСЖ у 2024 році, перейшовши з Бенфіки за 65 мільйонів євро. Його поточна трудова угода з парижанами розрахована до червня 2028 року, а ринкова вартість гравця за оцінкою порталу Transfermarkt наразі становить 35 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 нападник провів за французький гранд 41 матч у всіх турнірах, відзначившись 12 забитими голами та двома результативними передачами. Попри тривалий контракт із ПСЖ, інтерес з боку Челсі може призвести до зміни клубної прописки гравця вже найближчим часом.