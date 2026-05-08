Англія

Капітан Ноттінгем Форест Морган Гіббс-Вайт офіційно визнаний найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за підсумками квітня.

Протягом другого місяця весни Гіббс-Вайт продемонстрував вражаючу результативність, відзначившись чотирма забитими м'ячами та однією гольовою передачею. Зокрема, півзахисник оформив хет-трик лише за 15 хвилин у поєдинку проти Бернлі (4:1), а також записав на свій рахунок гол і пас у зустрічі з Сандерлендом (5:0). Успішні виступи лідера, включно з нічиєю проти Астон Вілли (1:1), дозволили "лісникам" відірватися від зони вильоту.

У сезоні-2025/26 команда Вітора Перейри за три тури до фінішу випереджає трійку аутсайдерів на шість очок. Варто зауважити, що Морган Гіббс-Вайт став лише другим представником Ноттінгема в історії, який здобув цю індивідуальну нагороду — першим був Кріс Вуд у жовтні 2024 року.