Півзахисник Челсі розчарований поточним проєктом "синіх", що спровокувало інтерес до чемпіона світу з боку низки топклубів.

Арсенал розпочав боротьбу за підписання півзахисника Челсі Енцо Фернандеса. За даними TEAMtalk, "каноніри" складуть конкуренцію Манчестер Сіті та Барселоні у змаганні за аргентинського хавбека. Футболіст є одним із кількох гравців лондонського клубу, які висловлюють незадоволення розвитком проєкту "синіх".

Хоча Челсі не виявляє бажання продавати Фернандеса, інтерес до лідера збірної Аргентини продовжує зростати. Нагадаємо, Енцо перейшов до стану "синіх" із Бенфіки у 2023 році за 121 мільйон євро. Його поточна трудова угода розрахована до 30 червня 2032 року.

У сезоні-2025/26 півзахисник провів за лондонців 50 матчів у всіх турнірах. На свій рахунок гравець записав 13 забитих м'ячів та шість результативних передач. Попри тривалий контракт, розчарування гравця результатами команди може стати ключовим фактором у питанні потенційного трансферу.