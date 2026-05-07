Брайтон офіційно оголосив про продовження контракту з головним тренером команди Фабіаном Гюрцелером.

Нова угода з німецьким спеціалістом розрахована до червня 2029 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

We are pleased to confirm that men’s first-team head coach Fabian Hurzeler has agreed a new three-year contract until June 2029. 🤝 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 7, 2026

Гюрцелер приєднався до Брайтона влітку 2024 року, перейшовши з Санкт-Паулі, який він зумів вивести до Бундесліги. До цього фахівець працював у структурі Баварії, а також мав досвід виступів за Гоффенгайм і Мюнхен 1860. Окремо він поєднував ігрову та тренерську кар’єру в клубі Піпінсрід, з яким також досяг підвищення в класі.

Наразі Брайтон посідає восьме місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи 50 очок і продовжуючи боротьбу за вихід у єврокубки.