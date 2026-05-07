Англія

Камара та Сангаре увійшли до шорт-листа мерсисайдців на літо.

Ліверпуль розглядає варіанти підсилення центру поля в літнє трансферне вікно та проявляє інтерес одразу до двох півзахисників французьких клубів.

За інформацією джерел, мерсисайдці стежать за хавбеком Монако Ламіном Камара та півзахисником Ланса Мамаду Сангаре. Обидва футболісти входять до списку потенційних підсилень команди.

Водночас пріоритетною трансферною ціллю Ліверпуля залишається півзахисник Крістал Пелес Адам Вортон, якого клуб розглядає як основного кандидата на посилення складу.

Раніше інтерес до Ламіна Камара проявляв Ньюкасл, що може ускладнити боротьбу за гравця влітку.

У поточному сезоні Камара провів 23 матчі у всіх турнірах, забив 1 гол і віддав 4 результативні передачі. Сангаре має 31 поєдинок, у яких відзначився 3 голами та 4 асистами.

Ліверпуль наразі посідає четверте місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи 58 очок. У наступному турі команда Арне Слота зіграє вдома проти Челсі 9 травня.