Англія

Алекс Хіменес пропустить матч АПЛ проти Фулгема.

Борнмут тимчасово виключив зі складу правого захисника Алекса Хіменеса. Причиною такого рішення стали зображення, які у п'ятницю ввечері почали активно поширюватися в соціальних мережах.

На скриншотах видно, як іспанський футболіст нібито спілкується з дівчиною-підлітком, після чого надсилає їй своє селфі з автомобіля з двозначним підписом. Керівництво вишень миттєво відреагувало на ситуацію, розпочавши внутрішнє розслідування та випустивши офіційну заяву:

"ФК Борнмут знає про публікації, що поширюються в соціальних мережах і пов'язані з правим захисником Алексом Хіменесом. Клуб розуміє серйозність ситуації, і наразі ведеться розслідування. В результаті Алекс не буде включений до складу команди на завтрашній матч Прем'єр-ліги проти "Фулгема", і клуб наразі утримається від будь-яких подальших коментарів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Хіменес приєднався до команди з південного узбережжя минулого літа, перейшовши з італійського Мілана. Спочатку гравець виступав на правах оренди, проте його впевнена гра переконала керівництво Борнмута викупити контракт. У лютому іспанець підписав із клубом повноцінну угоду, розраховану до 2031 року.

У поточному сезоні захисник став важливою частиною команди, провівши за Борнмут 32 матчі. У його активі також один забитий м'яч, який він оформив у феєричному переможному матчі проти Ліверпуля (3:2) на домашньому стадіоні.

Наразі невідомо, як довго триватиме розслідування і які санкції можуть очікувати на гравця в разі підтвердження порушень.