Опорний хавбек мадридців Джонні Кардосо отримав пошкодження під час тренувального процесу, що додало кадрових проблем команді Дієго Сімеоне.
Джонні Кардосо, Getty Images
08 травня 2026, 15:56
Опорний півзахисник Джонні Кардосо, який виступає за мадридський Атлетіко, травмувався під час тренування. Про це рапортує клубна пресслужба "матрацників". Лікарі діагностували у гравця пошкодження правого гомілкостопу.
Футболіст пройде курс відновлення, проте терміни повернення Джонні Кардосо на поле наразі не називаються. У сезоні-2025/26 24-річний американець провів 15 поєдинків у чемпіонаті Іспанії, у яких отримав п'ять жовтих карток.
Ближчий матч у Ла Лізі підопічні Дієго Сімеоне проведуть на домашньому стадіоні проти Сельти. Зустріч відбудеться у суботу, 9 травня, а стартовий свисток пролунає о 19:30.
Нагадаємо, що раніше у списку тих, хто не зіграє через травми, також перебував Маркос Льоренте.