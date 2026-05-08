Іспанія

Опорний хавбек мадридців Джонні Кардосо отримав пошкодження під час тренувального процесу, що додало кадрових проблем команді Дієго Сімеоне.

Опорний півзахисник Джонні Кардосо, який виступає за мадридський Атлетіко, травмувався під час тренування. Про це рапортує клубна пресслужба "матрацників". Лікарі діагностували у гравця пошкодження правого гомілкостопу.

Футболіст пройде курс відновлення, проте терміни повернення Джонні Кардосо на поле наразі не називаються. У сезоні-2025/26 24-річний американець провів 15 поєдинків у чемпіонаті Іспанії, у яких отримав п'ять жовтих карток.

Ближчий матч у Ла Лізі підопічні Дієго Сімеоне проведуть на домашньому стадіоні проти Сельти. Зустріч відбудеться у суботу, 9 травня, а стартовий свисток пролунає о 19:30.

Нагадаємо, що раніше у списку тих, хто не зіграє через травми, також перебував Маркос Льоренте.