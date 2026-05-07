Англія

Гравець "сорок" зазнав серйозної травми на тренуванні.

Півзахисник Ньюкасла Льюїс Майлі не зможе допомогти своїй команді у заключних матчах сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У 20-річного англійця діагностували перелом малогомілкової кістки правої ноги після отримання травми на тренуванні.

Очікується, що Льюїс встигне відновитись до початку передсезонної підготовки до наступного сезону.

Таким чином, футболіст пропустить ігри проти Ноттінгем Форест, Вест Гема та Фулгема.

У нинішньому сезоні Майлі провів 34 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав чотири гольові передачі.

Після 35 турів Ньюкасл набрав 45 очок і посідає 13 місце в АПЛ.

