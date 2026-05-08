Команда Франсіско Фернандеса не змогла ні забити в Кривому Розі, ані власні ворота вберегти від голів.
Кривбас — Карпати, фото УПЛ
08 травня 2026, 16:16
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кривбас — Карпати 1:0
Гол: Сек, 32
Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Бекавац — Задерака, Араухо, Я. Шевченко — Лін (Джовані, 69), Сек (Мулик, 69), Мендоза (Боржес, 89).
Карпати: Домчак — Сич (Мірошніченко, 60), Бабогло, Холод, Р. Лях — Чачуа, Сапуга (Едсон, 16, Ерікі, 79), Шах (Рубчинський, 60) — Алькайн, Карабін (Квасниця, 79), Костенко.
Попередження: Джозеф, Мендоза, Кемкін — Едсон, Шах, Холод