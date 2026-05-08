Каталонський клуб продовжує перемовини щодо нової угоди з досвідченим польським форвардом, термін дії контракту якого завершується вже наприкінці червня.

Барселона проводить переговори щодо нового контракту Роберта Левандовські.

За повідомленнями журналіста Рохера Торельо, майбутнє 37-річного гравця залежить від рішення Ганса-Дітера Фліка, а саме від того, яку роль німецький фахівець відведе нападнику у новому сезоні. Саме на основі планів тренера футболіст прийме остаточне рішення щодо свого перебування в команді.

"Синьо-гранатові" готові укласти з Левандовські угоду до середини 2027 року, проте зі значним скороченням заробітної плати. Крім того, цілком імовірно, що зірковому ветерану доведеться змиритися зі статусом запасного гравця.

У сезоні-2025/26 Барселона близька до завоювання титулу і вже 10 травня о 22:00 зустрінеться з мадридським Реалом у межах Ла Ліги. Наразі поляк залишається важливою частиною колективу, але зміна стратегії клубу може суттєво вплинути на його подальші перспективи.