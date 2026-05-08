Португальський півзахисник Жоау Палінья може залишитися в Тоттенгемі на постійній основі. Новий керманич лондонців Роберто Де Дзербі прагне бачити 30-річного хавбека у своєму складі.

Ситуація навколо гравця докорінно змінилася з приходом італійського фахівця. В англійського клубу є опція викупу футболіста за 31 мільйон євро. За часів Томаса Франка та Ігоря Тудора планувалося, що Палінья повернеться до Баварії після завершення терміну оренди.

У сезоні-2025/26 португалець провів за "шпор" 42 матчі в усіх турнірах, відзначившись шістьма забитими м'ячами та трьома асистами.

Нагадаємо, Тоттенгем орендував гравця у мюнхенців минулого літа. Наразі лондонська команда готується до поєдинку проти Лідса, який запланований на 11 травня о 22:00.