Інше

Гартс втратив перше місце в лобовому матчі проти кельтів, упустивши можливість стати чемпіоном вперше з 1960 року.

Доля чемпіонства шотландської Прем'єр-ліги цього сезону вирішувалася у неймовірно напруженому очному протистоянні між Гартс та Селтіком. Команда з Единбурга мала історичний шанс перервати багаторічну гегемонію грандів і здобути своє перше чемпіонство за понад 60 років, однак казка завершилася трагічно.

Більшу частину поєдинку рахунок на табло повністю влаштовував гравців Гартс. Команда самовіддано захищалася і була буквально за кілька хвилин від омріяного трофея, який клуб востаннє здобував ще у далекому 1960 році.

Під завісу першої 45-хвилинки Шенкленд відкрив рахунок у грі вивівши гостей вперед, а Енгельс з пенальті відновив паритет у доданий час. Проте на 88-й хвилині Селтік продемонстрував свій чемпіонський характер, забивши надважливий гол, який перевернув хід гри. Переможний мʼяч на рахунку Маеди. У доданий час столична команда кинулась у фінальний штурм та пропустила втретє. Османд забив у порожні ворота.

Цей результат дозволив команді з Глазго вирвати перше місце в турнірній таблиці в лобовому матчі та знову приміряти золоті медалі. Для Селтіка це вже 56-й чемпіонський титул в історії клубу.

Селтік на пару з Рейнджерс не віддають золото національної першості жодній іншій команді вже понад 40 років. Останнім клубом, який зміг порушити домінування цих двох гігантів і стати чемпіоном Шотландії, був Абердін у сезоні 1984/1985 під керівництвом легендарного сера Алекса Фергюсона.